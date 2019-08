L'ancien Premier ministre Yves Leterme (CD&V) estime que la posture des chrétiens-démocrates flamands au sein des différents gouvernements ces dernières années n'a pas donné de bons résultats.

"Soit vous êtes dans un gouvernement et vous défendez son bilan, soit vous ne montez pas dans un exécutif", a estimé mercredi M. Leterme dans De Ochtend. "Je pense qu'on a donné ces dernières années l'image que les partis cherchent à se distancer et à se profiler au sein des majorités. Et si personne ne défend la politique menée, alors tout le monde en souffre", explique-t-il.

D'après lui, l'absence de fumée blanche en Flandre est aujourd'hui principalement due au fait que toutes les formations politiques traditionnelles ont perdu des plumes lors des dernières élections. "Elles traitent cette défaite en interne et réfléchissent aux prochaines étapes. Je pense que cela prend du temps."

Le CD&V, en recul lui aussi, doit envisager un changement de cap, mais il doit bien analyser le "profil et la configuration" qu'il souhaite adopter. "Je pense que la méthode de ces dernières années n'a pas donné de bons résultats", a-t-il insisté.

Yves Leterme ne se montre par ailleurs pas particulièrement positif quant à une nouvelle collaboration avec la N-VA.

"Je pense que la N-VA s'est 'extrêmisée' en partie, qu'elle est devenue plus populiste et qu'elle s'est décalée vers sa droite", lance-t-il. "En ce qui concerne la coopération loyale, il y a aussi eu plusieurs choses qui ne sont pas bien déroulées. La N-VA va en tout cas devoir oeuvrer à rebâtir de la confiance avec les autres partis", a-t-il conclu.