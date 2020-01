Peu habitué à être le centre de l'attention, le Sénat a tranché ce vendredi 17 janvier en défaveur de Zakia Khattabi sous les regards d'un grand nombre de journalistes . Voyant se fermer devant elle les portes de la Cour constitutionnelle, l'écologiste a reçu tout au long de la journée le soutien de plusieurs membres de son parti et d'autres, outrés de ce vote que certains ont estimé "extrêmement grave".

De son côté, la principale intéressée a tardé à réagir à la décision des sénateurs. C'est sur son profil Facebook que la Bruxelloise s'est exprimée pour la première fois. Et c'est avec beaucoup d'humour qu'elle a choisi d'aborder cette situation toutefois compliquée. "J'ai visiblement tous les défauts mais on ne pourra en tout cas pas me faire le reproche de ne pas servir nos institutions, a écrit Zakia Khattabi. Après avoir fait découvrir à un grand nombre et rendu ses lettres de noblesse à la Cour Constitutionnelle, c'est au tour du Sénat de se rappeler au bon souvenir de beaucoup...". L'écologiste fait ainsi référence à l'intérêt qu'a suscité le vote du Sénat ce vendredi, chose devenue rare pour l'institution. Un sénateur avait également rapporté dans la journée, ne jamais avoir vu autant de journalistes présents.











Un ton jovial bien différent de celui utilisé par Jean-Marc Nollet (actuel co-président du parti écologiste) et par Patrick Dupriez (ancien co-président d'Ecolo) qui avaient respectivement admis ne pas "digérer" le vote et le juger "indigne".