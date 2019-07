S’exprimant sur la difficulté des négociations au fédéral et la réunion politique de ce dimanche, Lorin Parys, vice-président de la N-VA, a taclé Écolo sur les ondes de Radio 1. Selon plusieurs médias flamands, la co-présidente du parti, Zakia Khattabi, aurait indiqué ne pas vouloir être dans la même pièce que Bart De Wever, le président des nationalistes flamands.

Attaquée sur Twitter où des internautes lui demandaient des comptes, la principale concernée était la première étonnée. Lorin Parys semblait quant à lui convaincu : "C’est une déclaration forte et nous en prenons note. Ça vient d’un parti qui se dit progressif et tolérant. Je pense qu’on ne doit pas vraiment tenir compte d’Écolo et Groen. La question est surtout de savoir si Groen est devenu le pantin d’Écolo ou pas", a-t-il affirmé.

Ces déclarations n’ont pas semblé perturber la co-présidente d’Écolo. Elle en a profité pour annoncer son départ en vacances, en invitant avec humour ses détracteurs à faire de même : "Pensées émues pour la droite, l’extrême-droite, les nationalistes, les sexistes, les misogynes, les trolls et autres haters de tous bords qui vont devoir se trouver une autre occupation que moi pendant quelques jours".