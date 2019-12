que Zakia Khattabi était encore loin de siéger à la Cour constitutionnelle. En cause, pour rappel, une campagne lancée par la N-VA et le Vlaams Belang à l'encontre de la candidate écologiste.

Relayée sur les réseaux sociaux par le sénateur Karl Vanlouwe (N-VA), cette campagne choc appelait à "stopper Khattabi" afin d'éviter qu'une "activiste qui fait obstruction à des décisions judiciaires ne soit élue" à la Cour constitutionnelle.

S'il apparaît clairement que l'ex-coprésidente d'Ecolo n'aura pas le soutien de la N-VA et du Vlaams Belang, les libéraux francophones et flamands pourraient eux aussi voter contre sa candidature. Ou du moins ne pas la soutenir. Or, Zakia Khattabi a besoin du soutien de deux tiers des sénateurs. Et sans la N-VA (9 sièges), le Vlaams Belang (7), le MR (7) voire l’Open VLD (5), il lui sera impossible de rassembler les 40 votes (sur 60) nécessaires.

Que fera donc le MR? Selon nos informations, le parti libéral tiendra une réunion stratégique à ce sujet ce vendredi matin. Mais d'après Le Soir, le MR penche pour l'abstention. "La décision n’est pas encore arrêtée. Mais il est manifeste qu’il n’y a pas consensus pour sa désignation. Nous glissons donc vers une abstention, sans remettre en cause les compétences de Mme Khattabi", précise ainsi à nos confrères le chef de groupe MR à la Chambre Benoît Piedboeuf. Et celui-ci voit d'ailleurs très mal la candidate écologiste émerger et ajoute: "Il vaudrait mieux pour Ecolo qu’elle retire sa candidature, afin d’éviter la frustration de ne pas être désignée."

Zakia Khattabi risque donc bien de payer cher les tensions passées entre le MR et Ecolo. Pour rappel, lors des élections de mai dernier, les deux partis s'étaient écharpés à de multiples reprises et le MR avait plusieurs fois taclé les Verts. Et dernièrement, les Bleus et Richard Miller sont passés à côté de la présidence du CA de la RTBF car le PS a favorisé l'écologiste Baptiste Erkes.

La Cour constitutionnelle, comment ça marche?

La Cour constitutionnelle est une juridiction à part dans l'ordre juridique belge. Elle se prononce sur la constitutionnalité des lois votées par les parlements. Elle est composée de six juges professionnels et de six juges qui sont des anciens parlementaires depuis plus de cinq ans, une condition que remplit Zakia Khattabi.

Il revient alternativement à la Chambre et au Sénat de présenter au Roi une liste de candidats pour y siéger. Cette liste doit être approuvée à la majorité des deux tiers. Initialement, un vote était prévu le 22 novembre mais a finalement été reporté dans l'attente de la publication au Moniteur belge de la désignation de Yasmine Kherbache (sp.a) comme juge néerlandophone.

Sauf report, la désignation d’un nouveau juge siégeant à la Cour constitutionnelle est prévue ce vendredi.