Philippe Goffin (MR), ministre de la Défense, vient d’annoncer que l’Autorité fédérale va distribuer 15 millions de masques en tissu par l’intermédiaire des pharmacies à partir du 15 au 26 juin en débutant par les plus âgés et les plus fragiles.

Si le port du masque de protection est imposé à toute personne de onze ans ou plus à bord des trains, avions, bateaux, dans les transports en commun et aussi dans les gares et aéroports, tous les Belges n'en ont pas encore reçu un gratuitement. Une situation qui pourrait bientôt changer.

En effet, Philippe Goffin, ministre de la Défense, vient d’annoncer que l’Autorité fédérale va distribuer 15 millions de masques en tissu par l’intermédiaire des pharmacies. Le réseau accessible des 4800 pharmacies belges et le canal de distribution performant via les 28 succursales des grossistes-répartiteurs vont donc se mettre au service de l’autorité et des citoyens.

Cette distribution se fera de manière planifiée à partir du 15 au 26 juin en débutant par les plus âgés et les plus fragiles (voir détails ci-dessous). Afin d’assurer un déroulement ordonné, les masques seront fournis à la population sur une période étalée à 10 jours ouvrables

© DR



"Il faudra se munir de sa carte d'identité"

Les citoyens les plus âgés et les plus vulnérables sont les premiers à être pris en compte "et on évite de longues files d’attente devant les pharmacies" , précise le réseau des pharmacies.

Concrètement, les citoyens sont donc invités à se rendre chez leur pharmacien de référence ou habituel suivant le calendrier des autorités afin de recevoir les masques en tissu au moment voulu. Pour plus de facilité, il faut se munir de sa carte d’identité et, le cas échéant, de celles des membres de votre famille. Votre pharmacien mettra tout en œuvre pour vous servir optimalement et vous donnez les conseils requis, comme il le fait à chacune de vos visites.

Cette initiative vient en complément de la distribution des filtres ou d’autres actions entreprises au niveau communal. "Nous espérons sincèrement que cette contribution évitera une nouvelle vague dans cette pandémie. Les pharmaciens participent ainsi pleinement à cet objectif soutenu par tou s. Les pharùaciens contribuent ainsi pleinement, comme ils l’ont fait sans discontinuer tout au long de cette crise, à veiller à ce que chacun puisse mener une vie la plus “normale” possible en toute sécurité dans cette phase de déconfinement", ajoute-t-il.

Pour rappel, le port du masque sera un des éléments qui permettra de contenir le virus dans notre communauté lors du déconfinement, selon les experts