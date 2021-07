Le coût de l’immigration est-il de 11 milliards d’euros par an ? C’est faux

L’immigration coûte-t-elle plus 2,2% du PIB belge, soit 11 milliards d’euros par an, comme l'annonçait le député Indépendant Jean-Marie Dedecker à la Chambre des Représentants le 1er juillet dernier ? C’est faux. Ces données, qui proviennent d’une étude de la Banque Nationale de Belgique, ont fait l’objet d'erreurs de lecture et d’une mauvaise interprétation de la part du député flamand. La réalité de la migration est toute autre selon cette même étude : elle rapporte à l’économie belge.