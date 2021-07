Au moins 140 camps scouts évacués, un centre de crise mis en place à Louvain-la-Neuve

Les arrêtés pris par les gouverneurs interdisent l’arrivée de nouveaux camps jusqu'à dimanche pour les provinces de Liège et Namur et jusqu’à lundi pour la province du Luxembourg

Environ 140 camps de mouvement de jeunesse ont été évacués depuis ce mercredi suite aux intempéries qui frappent notre pays, annonce Coline Wellemans, attachée de presse pour la fédération des Scouts.

Un centre de crise a été installé à Louvain-la-Neuve avec un call center prévu uniquement pour les urgences. Il s’agit du 02.508.12.00.

"Nous appelons proactivement tous les camps situés dans les provinces de Liège, Namur et Luxembourg afin de s’assurer qu’ils ont déjà été évacués ou qu’ils sont sur le point de l’être. Nous cherchons avec eux une solution pour qu’ils soient en sécurité. Les arrêtés pris par les gouverneurs interdisent l’arrivée de nouveaux camps jusqu'à dimanche pour les provinces de Liège et Namur et jusqu’à lundi pour la province du Luxembourg", explique-t-elle. "Même s’ils ont l’air d’être au sec, on les invite à évacuer quand même car on attend potentiellement des montées d’eau en différé. Les prévisions météorologiques parlent d’accalmie à partir de demain midi."

1300 camps en "stand-by"

De plus, les parents qui comptaient venir rechercher leurs enfants pour les camps censés se terminer ce jeudi sont invités à ne pas prendre la route. "On leur demande de venir rechercher leur enfant à partir de demain pour éviter d’encombrer les routes, et permettre aux véhicules de secours de circuler de manière fluide. En tout, ce sont 1300 camps qui sont en stand-by", précise Coline Wellemans.