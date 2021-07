La Meuse commence à déborder sur les quais de Liège: les images de la ville laissent sans voix (PHOTOS et VIDEOS)

Cela fait plus de 24 heures que la Belgique est frappée par de violentes intempéries. Et la situation ne semble pas se stabiliser, loin de là. À Liège, les autorités ont appelé les personnes ne vivant pas dans la ville à évacuer. Les habitants des bords de la Meuse et de l'Ourthe ont été invités à quitter leur habitation, si cela était possible. Il en va de même pour les personnes logeant dans une zone inondable du centre-ville.



Les images - que vous pouvez consulter ci-dessus - qui proviennent de la ville sont alarmantes. On s'attend à ce que le niveau de la Meuse monte encore d'1m50. Elle a par ailleurs commencé à déborder.