Intempéries: comment les communes s'organisent-elles pour évacuer les nombreux débris?

Chênée, Verviers, Angleur… Partout où l’eau s’est retirée, l’heure était à la désolation, vendredi, en province de Liège et dans les autres régions inondées. Troncs d’arbres, carcasses de voitures, lambeaux de tissus, de cartons et de papiers, meubles en pièces, appareils électroménagers et autres objets divers : les détritus s’amoncellent.