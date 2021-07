Un homme grimpe sur une façade pour sauver une personne âgée: "Tous les héros ne portent pas de cape" (VIDEO)

Pour les personnes à mobilité réduite, tout comme les personnes âgées, se sortir d'une maison inondée est très compliqué. Dans ces moments-là, on doit donc compter sur l'aide d'autrui pour s'en sortir.

A en croire une vidéo diffusée sur Tiktok, une dame âgée a pu compter sur le courage d'un jeune homme pour être mise hors de danger.

A cause des torrents d'eau qui déferlaient sur la rue (on ignore l'endroit précis où cette scène a été filmée), il était impossible de rentrer dans la maison par la porte. Qui plus est, il y avait de l'eau partout dans la maison.

Un jeune homme a alors pris son courage à deux mains et a escaladé la façade de la maison pour réussir à s'y glisser. Une fois à l'intérieur, il a pu, avec l'aide d'un autre homme, secourir une vieille dame qui était coincée dans sa maison inondée.

L'un d'eux a cassé une cloison à l'aide d'une masse. A deux, ils ont réussi à porter cette dame jusque dans son lit, où elle a pu souffler un peu.