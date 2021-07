Intempéries en Belgique: plusieurs corps retrouvés, le déblayage se poursuit dans les communes liégeoises

Vendredi soir, les secours et les autorités communales restaient mobilisés pour continuer les opérations de déblayage et de nettoyage en province de Liège.

7h01: Les niveaux des cours d'eau à la baisse en Wallonie

Les niveaux des cours d'eau en Wallonie s'orientaient à la baisse samedi matin, même si les seuils d'alerte de crue restent atteints dans de nombreux endroits, selon le dernier bilan du service public publié à 06h50. Seules les eaux de l'Eau d'Heure et ses affluents pourraient voir leur baisse de niveau légèrement ralentir, voire se réorienter très légèrement à la hausse sur l'aval. Les niveaux d'eaux sont globalement en train de se stabiliser ou de diminuer en Wallonie. Cette tendance devrait se poursuivre dans les prochaines heures, prévoit la direction générale opérationnelle de la Mobilité et des Voies hydrauliques.

Les risques de crue et de débordements concernent toujours principalement les rivières de la Gette, la Mehaigne, la Meuse, le Viroin, l'Eau Blanche, l'Eau d'Heure, la Lesse, Lhomme, l'Ourthe, l'Amblève, la Vesdre et de l'Our.

7h: le nettoyage se poursuit dans les villages liégeois

Du côté de Trooz, le constat est implacable et les dégâts sont innombrables, comme le détaillait le bourgmestre Fabien Beltran: "Plusieurs ponts se situent sur la commune et deux d'entre eux se sont effondrés tandis que d'autres ont dû être fermés par sécurité. Actuellement, nous tentons de dégager ce qu'il reste des rues et plusieurs bâtiments sont complètement détruits. En plus des habitations, le hall omnisports et d'autres lieux n'existent plus. C'est une véritable catastrophe et on ne peut s'en rendre compte que lorsque l'on se trouve ici."

Les ministres wallons Christie Morreale, Philippe Henry et Christophe Collignon ont constaté l'ampleur des dégâts plutôt dans la journée et quatre centres de distribution de repas et de matériel ont été mis sur pied. "Nous pouvons compter sur le soutien des communes voisines qui proposent par exemple des panneaux de signalisation, car nous n'en avons plus." Après la découverte de trois corps durant la nuit de jeudi à vendredi (une personne provenant de Pepinster dans un champ et deux autres victimes à leur domicile), un quatrième corps a été retrouvé sur le toit d'une maison. "Il reste des incertitudes pour certains sinistrés avec qui nous n'arrivons pas à entrer en contact."

À Chaudfontaine, le bourgmestre Daniel Bacquelaine indiquait aux alentours de 20h00 que trois nouveaux corps avaient été retrouvés à Vaux-sous-Chèvremont et à Chaudfontaine-Source. Ce qui porte le bilan provisoire à cinq décès sur la commune.

Du côté de Visé, Herstal et Oupeye, les citoyens ayant été forcés de quitter leur domicile ou leur entreprise jeudi ont reçu le feu vert pour réintégrer les lieux.

Sur Aywaille, les dernières évacuations ont eu lieu durant la nuit de jeudi à vendredi et aucun autre décès n'est pour l'instant à déplorer, après celui constaté mercredi soir. "Une cinquantaine de personnes seront encore hébergées dans les centres et désormais nous pansons les plaies. Ce vendredi, le travail s'est surtout concentré sur la remise en état des axes principaux et des voiries communales pour permettre aux citoyens de rejoindre leurs habitations. Il reste néanmoins des désagréments avec le ruisseau entre Harzé et Aywaille, qui est sorti de son lit, et entre Nonceveux et Sedoz où des éboulements se sont produits", exposait le maïeur Thierry Carpentier.

En Hesbaye, les interventions des pompiers se réalisaient sur bon nombre des communes de la zone. Des opérations réalisées du côté de Hannut, Braives, Burdinne ou encore Wasseiges. Toujours fortement sollicités, les hommes du feu n'étaient pas en mesure de faire un bilan concernant le nombre d'appels reçus.

Leurs collègues de la zone Hemeco étaient eux aussi sur le pied de guerre. Une septantaine de personnes, enfants et animateurs, ont d'ailleurs été secourues de la maison des Polonais à Comblain-la-Tour, a indiqué le bourgmestre d'Hamoir. Une opération réalisée par l'armée et les hommes du feu, sous la supervision de l'ambassade de Pologne et des autorités locales. Les personnes devaient être reconduites à Bruxelles. "La situation d'urgence n'est plus de mise sur notre commune", rassurait Michel Legros.

6H50: Un second corps sans vie retrouvé à Angleur

La zone de police de Liège a fait un nouveau point sur la situation à Liège samedi matin. Le porte-parole a indiqué la découverte d'un second corps sans vie à Angleur.

"La nuit a été assez calme, nos policiers étaient présents pour sécuriser les quartiers sinistrés et éviter les pillages. Malheureusement, une autre personne âgée a été retrouvée décédée en début de soirée à Angleur", a précisé le porte-parole. Vendredi, le bourgmestre Willy Demeyer signalait un premier décès avéré du côté d'Angleur.

"Le corps d'une personne âgée a été retrouvé et il ne faut pas exclure d'autres découvertes macabres lors des inspections des habitations", redoutait le maïeur. Samedi matin, la baisse du niveau des eaux se poursuivait à Liège, permettant la réouverture de la rue de Tilff à Angleur.

Les infos de la nuit:

1H15: Apple va faire un don pour les victimes des inondations

La société technologique américaine Apple fera un don pour soutenir les efforts des services de secours dans les pays d'Europe occidentale touchés par les inondations, a annoncé le dirigeant Tim Cook samedi sur Twitter.

"Nous sommes de tout cœur avec les personnes touchées par les inondations dévastatrices en Allemagne, en Belgique et en Europe occidentale", a déclaré M. Cook. "Apple fera un don pour soutenir les efforts des services de secours." Les informations relatives au montant n'ont pas encore été communiquées.

00H55: Maaseik maintient l'avis d'évacuation à Heppeneert

La ville de Maaseik (Limbourg) maintient sa recommandation d'évacuation pour les habitants de Heppeneert. Le débit de la Meuse dépasse toujours la capacité des digues. Le niveau de l'eau est cependant en train de baisser.

Bien que le niveau de l'eau a baissé et que la tendance à la baisse du niveau et du débit de l'eau devrait se poursuivre, il est toujours conseillé aux habitants de Heppeneert de ne pas encore rentrer chez eux. L'endroit reste fermé à la circulation, à l'exception du trafic local. À Aldeneik, la situation est suivie de près par les services d'urgence. Des sacs de sable sont disponibles et les pompiers sont prêts à intervenir pour pomper l'eau des caves. En outre, le niveau de l'eau dans le canal Albert a maintenant suffisamment baissé. Par ailleurs, les autorités wallonnes ont annoncé que la situation au barrage de Monsin s'est stabilisée.