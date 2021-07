Coronavirus : de plus en plus de contaminations en Belgique

Les derniers chiffres publiés par l’Institut de santé publique Sciensano, ce week-end, montrent que le nombre de contaminations au Sars-CoV-2 continue à augmenter chez nous. On en a compté 1 231 par jour en moyenne, entre le 7 et le 13 juillet, ce qui représente une augmentation de 76 % par rapport à la semaine précédente. Près de 63 200 tests ont été réalisés quotidiennement, pour un taux de positivité de 2,1 %. On constate un taux de positivité plus élevé chez les enfants de moins de 10 ans (2 %), les 10-19 ans (2,9 %) et les 20-39 ans (2,6 %), que chez les 40-64 ans (1,2 %) et les plus de 65 ans (0,9 %).

L’augmentation de la circulation du virus ne se traduit pas par une hausse des décès. Sur la même période, 1,6 personne est décédée par jour en moyenne des suites du virus (-42 %).

Entre le 10 et le 16 juillet, on a en revanche enregistré une augmentation de 21 % des hospitalisations pour cause de coronavirus. Celles-ci restent néanmoins limitées à une moyenne de 21,3 admissions par jour. Au total, 239 personnes étaient hospitalisées vendredi en raison du Covid-19, dont 81 patients traités en soins intensifs, soit 4 % de la capacité des soins intensifs du pays. Une semaine auparavant, elles étaient 240 dont 93 en soins intensifs.

Le taux de reproduction du virus est quant à lui de 1,22. Lorsqu’il est supérieur à 1, cet indicateur signifie que l’épidémie tend à s’accélérer. L’incidence, qui renseigne le nombre de nouveaux cas pour 100 000 habitants, atteint 117,7 sur 14 jours. Elle varie de 31 en Communauté germanophone à 178 en Région bruxelloise.

Dans le même temps, la campagne de vaccination se poursuit. Plus de 82 % de la population adulte a reçu au moins une dose de vaccin, et 57,3 % a reçu les deux doses. Chez les plus de 65 ans, 87,7 % de la population est totalement vaccinée.

"Le risque de voir progresser les variants"

À noter également que la police fédérale va renforcer les contrôles aux frontières, dans les aéroports, les gares et sur les autoroutes. Elle l’a annoncé samedi par communiqué. "Comme de plus en plus de pays repassent au rouge, lit-on, le risque de voir progresser les variants est bien présent."

En plus des actions de contrôle déjà prévues par la police fédérale de la route sur les autoroutes, des unités de disposition supplémentaires seront mises en place aux heures plus fréquentées et lors des week-ends de chassé-croisé. Tous les trains internationaux à grande vitesse seront contrôlés. Enfin, il est prévu d’intensifier les contrôles intra-Schengen dans les aéroports.