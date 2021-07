Effondrement d'un immeuble à Pepinster : les recherches terminées, la personne est probablement décédée

La Belgique est au bilan des intempéries qui ont ravagé le sud du pays ces derniers jours. Samedi soir, les secours tentaient de trouver un possible rescapé de l'effondrement d'un immeuble à Pepinster, sans succès.

Vers 18 heures samedi, un immeuble s'est effondré à Pepinster. Les pompiers sont rapidement intervenus, avec une équipe cynophile, pour tenter de retrouver une personne enfouie sous les décombres. Des cris avaient été entendus en provenance des gravats, rue du Duc.

Après plusieurs heures de recherches délicates menées par les zones VHP et de Liège, l'opération s'est arrêtée vers 22h30, sans que personne n'ait été trouvé, rapporte l'Avenir. "Nous sommes certains, à cette heure-ci, qu’il n’y a plus de personne en vie dans les décombres", a déclaré le Capitaine Olivier Giust, à nos confrères. Les chiens, drones et hélicoptère n'ont pas suffi. "Nous avons tout mis en oeuvre", précise-t-il.

Le bourgmestre de Pepinster, Philippe Godin a indiqué que la personne était probablement décédée. Il s'agirait d'une dame emportée par un tourbillon d'eau.