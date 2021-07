Intempéries en Belgique: le bilan s’alourdit après la catastrophe, une centaine de personnes toujours disparues

"Malheureusement, nous devons tenir compte du fait que ce nombre va encore augmenter dans les heures et les jours à venir. Les différents services d’urgence poursuivent leurs recherches sur le terrain", a indiqué le centre de crise.

Samedi à 15h30, trois corps sans vie avaient été découverts à Esneux et une victime était à déplorer à Hamoir. Le corps d’une jeune fille a également été découvert à Hampteau (Hotton). Il pourrait s’agir de la jeune fille de 15 ans emportée par les flots à Marcourt, quelques kilomètres en amont.

Les opérations de sauvetage sont pratiquement terminées en province de Liège, l’effort se concentrant principalement désormais sur le sauvetage des animaux et sur les opérations techniques. À Pepinster, les secours ont entendu des cris samedi dans la soirée, et l'espoir de retrouver des personnes en vie a repris. Malheureusement, comme le précisent nos confrères de Sudinfo, l'espérance est vite redescendue, car aucun habitant n'avait été retrouvé vers minuit, plus aucun signe de vie n'était audible.

© BELGA





Des problèmes de réseaux, ainsi que d’alimentation en eau, sont toujours signalés en province de Luxembourg.

La situation est assez semblable en province de Namur, tandis que Wavre et Tubize restent les points critiques du Brabant wallon. La situation se stabilise dans le Hainaut.

En Flandre, le niveau de la Meuse baisse lentement dans le Limbourg,.

Dons et solidarité

Par ailleurs, la Ville de Verviers a ouvert un numéro de compte (BE46 0910 1962 3836) pour les dons financiers destinés aux familles touchées par les inondations meurtrières. La commune assure par ailleurs que l’eau est à nouveau potable, excepté au pont de Renoupré en Pré-Javais, où un col-de-cygne a été installé pour que les citoyens privés d’eau puissent s’approvisionner.

Elle rappelle encore qu’il est formellement interdit de jeter les débris et détritus de toute sorte dans la Vesdre. Tous les déchets doivent être déposés sur le trottoir. Ils seront ramassés par les services communaux, précisent les autorités communales.

© BELGA





La commune de Chaudfontaine fait partie des régions les plus touchées par les pluies diluviennes et les inondations de ces derniers jours. L’usine Galler, dont le siège social et le matériel sont situés à Vaux-sous-Chèvremont, est également ravagée par l’eau. La situation restait critique samedi matin.

L’entreprise belge de chocolaterie et confiserie, qui produit 1.700 tonnes de chocolat par an, est un acteur majeur sur le marché belge. Les dégâts constatés sur place sont considérables : "l’eau se trouvait à l’intérieur des locaux et était montée entre 1m70 et 1m80, détruisant par la même occasion le matériel, les ingrédients. Après avoir constaté les dégâts, nous devons désormais en déterminer l’ampleur et notamment vérifier si certaines machines peuvent encore être utilisées", explique Valérie Stefenatto, directrice de la communication.

Samedi matin, les expertises de stabilité du bâtiment se poursuivaient. "Nous sommes toujours dans la phase exploratoire des lieux et il faudra attendre plusieurs jours avant d’avoir une vision claire et déterminer s’il est possible de commencer le travail de déblayage. Actuellement, il n’y a même pas encore d’électricité et cela complique donc le travail."

L’entreprise peut compter sur la solidarité des gens. "Une chaîne humaine s’est formée pour venir nous aider sur le site de la chocolaterie. En attendant le feu vert pour les accueillir sur place, un soutien a été lancé pour donner un coup de main à la trentaine de collègues vivant à proximité de l’usine, le long de la Vesdre, et sinistrés", conclut Valérie Stefenatto.

© AFP