Le PS menace de faire tomber le gouvernement: "En cas de décès d’un sans-papiers, les ministres PS démissionneront"

Alors que la situation devient critique pour les centaines de sans papiers en grève de la faim à plusieurs endroits de Bruxelles, Pierre-Yves Dermagne a fait une déclaration qui a fait l'effet d'une bombe.

Selon nos confrères du Soir, le vice-Premier socialiste a déclaré au bureau de son parti, qui se tenait ce lundi matin, que les ministres et secrétaires d'Etat socialistes démissionneront en cas de décès d'un sans-papier. Le politique l'a également fait savoir au reste du gouvernement, affirmant que si un sans papier venait à décéder, "les socialistes présenteraient leur démission dans l'heure". Cela vaut donc pour lui-même, Karine Lalieux (Pensions), Ludivine Dedonder (Défense), et le secrétaire d'Etat Thomas Dermine.

Cela fait deux mois que près de 500 sans-papiers sont en grève de la faim dans l’espoir de voir leur présence en Belgique être régularisée. Certains ont même entamé une grève de la soif il y a quelques jours. Leur état de santé ne cesse de se détériorer et devient alarmant. Parmi les 450 sans-papiers répartis dans l'église du Béguinage, dans les locaux de l'ULB et de la VUB, beaucoup sont dans un état critique. Selon les équipes médicales présentes sur place, et notamment Médecins du Monde, un décès peut survenir à tout moment.

Si l’accord de gouvernement ne prévoit pas de régularisation collective, le PS, ainsi que les verts d’Écolo-Groen demandent depuis plusieurs semaines au secrétaire d’État en charge de l’Asile et la Migration, Sammy Mahdi (CD&V), de trouver une solution alternative pour ces personnes. Leurs appels sont restés vains pour le moment. Le PS brandit à présent la menace d’une chute du gouvernement en cas de décès d’un sans-papiers.