Accueil Belgique Société De nombreux pompiers appellent au boycott du défilé du 21 juillet : "Ce n'est pas là qu'on a besoin de nous" Les pompiers souhaitent organiser une action symbolique pour s'opposer au projet de loi visant à supprimer leur shift de 24 heures. Un boycott du défilé du 21 juillet est envisagé. © BAUWERAERTS DIDIER A. F.

La colère gronde au sein de certaines zones de secours et de plus en plus d’appel...