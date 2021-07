Grève de la faim des sans-papiers : les hospitalisations se poursuivent à un rythme élevé

"Quelques jours de survie": les 300 sans-papiers en grève de la soif ne vont pas tenir longtemps sans aide

Près de 300 sans-papiers des sites du Béguinage et de la Vrije Universiteit Brussel (VUB) ont commencé vendredi une grève de la soif et il n'est plus question que de "quelques jours de survie", a alerté lundi matin l'ONG Médecins du Monde.