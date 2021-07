Météo: un temps estival pour la journée de mardi et les suivantes

Le temps restera au beau fixe jusqu'au week-end, qui s'annonce plus variable. Si quelques nuages joueront à saute mouton en journée, mardi sera ensoleillé avec des températures oscillant entre 20 et 22°C en Ardenne, 23 et 25°C ailleurs sous un vent faible. La nuit sera dégagée, bien que l'une ou l'autre nappe de brouillard pourrait se former localement. Le mercure indiquera des minima compris entre 6 et 11°C en Campine et au sud du sillon Sambre et Meuse, et entre 11 et 15°C dans les autres régions.

Mercredi, jeudi et vendredi, le temps restera estival avant le retour des averses et d'un risque d'orage pour le week-end.