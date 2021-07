Notre photographe raconte son vécu après les inondations: "L'image qui m'a le plus choqué est la trace d'eau au-dessus des garages"

Verviers, Tilff, Pepinster... Notre photographe s'est rendu sur les lieux du drame vendredi, dès le lendemain des premières inondations. Comme de nombreux arrivants sur les lieux, celui-ci s'est rendu compte de la situation exceptionnelle de ces intempéries. "En me rendant sur place, je me suis dit que c'était vraiment une catastrophe", raconte-t-il. "D'abord on pense que c'est une simple inondation, mais ce n'est pas le cas".



La première image qui a surtout marqué le journaliste, ce sont les quantités d'eau qui se sont déversées dans les villes. L'endroit qui l'a le plus choqué est à Verviers. "L'eau est montée tellement haut que je me suis demandé comment les habitants allaient reconstruire", explique-t-il. "Tout a été aspiré, à part les murs il n'y avait plus rien. L'image qui m'a le plus marqué est la trace d'eau au-dessus des garages, à hauteur du deuxième étage".

© Ennio Cameriere





Notre photographe a également vécu les premiers coups de pelle après la catastrophe pour remettre les lieux en état. "Les habitants sont dans la reconstruction mais ils arrivent à garder le sourire et positiver malgré avoir tout perdu", explique-t-il. "Ils sont contents que nous soyons sur place pour montrer ce qu'il se passe".



Malgré le drame, Ennio Cameriere tient à pointer une note d'optimisme. "L'être humain est comme ça. À chaque catastrophe, nous arrivons malgré tout à nous reconstruire. Les gens sont solidaires, comme j'ai pu le voir ces derniers jours", conclut-il.

© Ennio Cameriere





