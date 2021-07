À 14h, le défilé militaire de ce 21 juillet, dont les festivités ont été réduites suite aux violentes inondations qui ont touché le pays, a débuté place des Palais. Les effectifs présents pour le défilé sont eux aussi réduits, des troupes étant déployées dans les régions sinistrées. Mais la princesse Elisabeth, elle, a pris part au cortège à pied, aux côtés des autres membres de son détachement de l’École Royale Militaire.

© BELGA





La fille du roi Philippe et de la reine Mathilde a donc défilé devant ses parents. Dans la tribune royale se trouvaient aussi ses deux frères et sa sœur, mais aussi la princesse Astrid et son époux, le prince Laurent, ainsi que la princesse Delphine et son compagnon.

© BELGA

Elisabeth termine actuellement sa formation à l'ERM, avec une formation au camp militaire d'Arlon. Formation qui a été brièvement interrompue pour les festivités de ce 21 juillet donc.