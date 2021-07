Inondations : les services des télécoms devraient être totalement rétablis d’ici la fin du mois de juillet

Les réseaux fixes et mobiles des différents opérateurs de télécommunications continuent d’être touchés suite aux intempéries qui ont dévasté plusieurs régions de Wallonie la semaine dernière.

"Au niveau de la couverture du réseau mobile, seules les régions de Chaudfontaine et Eupen sont encore touchées et nous visons une remise en service pour la fin de cette semaine", explique Proximus. "Dans le Limbourg, notre antenne pour les services mobiles est hors-service et nos équipes techniques mettent tout en œuvre pour rétablir la situation dès la semaine prochaine."

Concernant le réseau fixe, la situation dans les régions de Liège, Verviers, Rochefort et Jemelle continue à bien évoluer. Etant donné que les infrastructures techniques, les installations sur la voie publique et les installations chez les clients peuvent encore être impactées pendant quelque temps, des problèmes de connexion peuvent subsister.

Dans la région de Pepinster, le réseau mobile est opérationnel mais la situation reste très difficile au niveau du réseau fixe (téléphonie, internet, TV) car le bâtiment technique de Proximus est toujours inaccessible. "Nous estimons actuellement que les services seront rétablis progressivement à partir de la fin du mois de juillet", précise Proximus.

Du côté de Orange Belgium, l'entreprise offre 5 Gb de données mobiles à ses clients touchés par les inondations. Sur le terrain, l'opérateur a amélioré la connectivité à Chaudfontaine en déployant une nouvelle infrastructure mobile et s'attache à développer des solutions similaires dans d'autres zones.

Quant à Base, filiale de Telenet, elle offre l'utilisation gratuite des datas mobiles du 17 au 31 juillet dans toute la Belgique pour les clients ayant un abonnement mensuel.

Enfin, tous les opérateurs téléphoniques réunis, pour la première fois, s'associent à la Croix-Rouge de Belgique. Ils invitent en effet leur clientèle à faire un don unique de 1 euro par SMS au 4330 avec la mention "Solidarity". Tous ces dons seront entièrement reversés à l'organisation pour aider les sinistrés