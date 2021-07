Les sinistrés des inondations peuvent-ils annuler leurs vacances ?

Ceux qui ont subi des dommages importants suite aux inondations n’ont certainement pas la tête aux vacances. Et certains n’en ont tout simplement plus la possibilité, soit financièrement, soit parce que leur voiture est inutilisable.

On pense aussi à ceux qui étaient à l’étranger au moment de la catastrophe.

La "bonne" nouvelle, c’est que les assurances annulation peuvent intervenir pour ce genre de cas. Beaucoup de compagnies d’assurances le proposent dans leur contrat de base, comme Touring. "C’est clairement indiqué que tout type de dommage majeur dans votre habitation peut justifier l’annulation de vos vacances, que ce soit une inondation ou un incendie, indique Lorenzo Stefani, porte-parole de Touring. Nous remboursons l’entièreté du voyage, il faut simplement présenter des preuves du sinistre ainsi qu’une preuve de domiciliation dans l’habitation sinistrée. Nous avons déjà été contactés par certaines personnes, et cela va continuer pour ceux qui devaient partir un peu plus tard."

Une assurance qui compte aussi pour le rapatriement des personnes à l’étranger et qui ont vu leur habitation inondée à distance. "Nous garantissons le rapatriement jusqu’au domicile, dans la mesure du possible. Certaines routes sont encore barrées et nous essayons de collaborer avec les communes pour trouver des solutions. Dans le pire des cas, nous ramenons nos clients le plus proche possible de chez eux."

Du côté de TUI, on se penche aussi sur la question. "La bonne nouvelle, c’est que nous n’avions pas de clients dans les zones touchées en Allemagne et en Autriche, affirme Piet Demeyere, porte-parole de TUI. Nous n’avons pas non plus reçu de demande de rapatriement de personnes en vacances qui ont vu leur maison sinistrée. Pour les personnes qui doivent partir dans les prochains jours, un report est toujours possible pour ceux qui n’ont pas d’assurance annulation. Notre flexibilité ne vaut pas juste pour le Covid-19. Nos clients peuvent reporter jusqu’à 4 fois leur voyage, jusqu’en mars 2022. Ce qui est aussi possible, c’est de changer les noms dans la réservation. Si un ou plusieurs membres du groupe sont impactés par les inondations, il peut être remplacé sans frais."