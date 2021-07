Attention : de faux agents Resa tentent d'escroquer les personnes victimes des intempéries

À la suite des violentes inondations qui ont frappé la Belgique, le gestionnaire des réseaux de gaz et d’électricité RESA a déployé des équipes d'agents administratifs dans les zones sinistrées. Le but de cette initiative est d'informer les populations victimes de dégâts des démarches à entreprendre et répondre à leurs questions.

Malheureusement, il semblerait que certains profitent de ce service rendu en porte à porte pour tenter d'escroquer les personnes sinistrées. "On nous signale que des individus se faisant passer pour du personnel RESA sillonnent en porte à porte les rues et quartiers afin de réclamer aux citoyens sinistrés de l’argent pour un rétablissement de l’énergie", avertit l'opérateur liégeois. C'est notamment le cas à Chênée, un quartier de l'est de Liège fortement impacté par les intempéries.

Pour ne pas se faire avoir, RESA assure qu'aucune somme d’argent n'est réclamée pour le rétablissement de l’énergie. De plus, ses agents sont reconnaissables à leur vêtement de travail, à leur chasuble RESA, mais aussi par leur carte de légitimation. "Vous pouvez leur réclamer si vous avez le moindre doute", ajoute l'opérateur.



Plusieurs interventions sur le réseau de gaz et d'électricité sont encore prévues dans les jours à venir, notamment à Liège, Angleur, Trooz ou encore Chaudfontaine. Le planning complet est à retrouver sur le site de RESA.