Début de la vaccination des marins étrangers dans les ports belges

La campagne belge de vaccination des marins étrangers s'arrêtant dans les ports belges a débuté lundi, via des équipes mobiles qui montent à bord des navires.

Celle-ci s'inscrit dans le cadre d'un plan spécifique défini par la direction générale Navigation du SPF Mobilité, l'Union royale des armateurs belges et le ministre en charge de la Mer du Nord Vincent Van Quickenborne, a annoncé ce dernier, lundi. "Dans les ports internationaux de Belgique, plus de 5.500 navires différents accostent chaque année, sur lesquels travaillent environ 80.000 marins", a fait observer le cabinet de Vincent Van Quickenborne. Ceux-ci travaillent à plusieurs dans des espaces restreints, ce qui rend les risques de contamination au coronavirus plus importants si un cas se présente. Par ailleurs, notent plusieurs intervenants, de nombreux marins n'ont pas la possibilité de se faire vacciner chez eux;

La Belgique avait débuté le 2 juin la vaccination de ses propres marins. Elle passe désormais à la phase suivante, donnant la possibilité aux marins étrangers de bénéficier, à bord du navire, d'un vaccin unidose Janssen (Johnson & Johnson). La vaccination est principalement organisée par Mediport, un groupe de médecins destiné au secteur maritime et installé à Anvers.