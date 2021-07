Accueil Belgique Société Des équipes mobiles de psychologues vont au contact direct avec les indépendants sinistrés Le porte-à-porte des travailleurs sociaux de l'ASBL "Un pass dans l'impasse" ont entamé leur tournée lundi à Chaudfontaine. Avant Trooz ce mardi, puis Pepinster, Olne, Chênée... © D.R. Annick Hovine Journaliste

Les récentes inondations qui ont ravagé une large partie de la Wallonie frappent durement de nombreux indépendants. Après un an et demi de mesures liées à la crise sanitaire du Covid-19 qui les ont pris à la gorge, ils doivent affronter une nouvelle catastrophe. “Certains étaient dans une bonne dynamique, enfin prêts à se relancer, et ils ont tout perdu ! C’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase. Cela pourrait déclencher des troubles psychologiques et des pensées suicidaires”,...