Météo: les averses s'éternisent en Belgique

De la grêle et des bourrasques seront possibles sous les orages. Les maxima seront compris entre 18 ou 19°C sur les sommets de l'Ardenne et 22 ou 23°C dans le nord-est du pays. Le temps devrait devenir plus sec dans la région côtière avec davantage d'éclaircies en cours ou en fin d'après-midi. Des averses localement orageuses s'abattront en revanche sur le centre et l'est du pays durant la soirée, avant le retour des éclaircies. Les minima seront compris entre 13 et 16°C, sous un vent faible à parfois modéré dans l'intérieur des terres, et modéré au littoral.

Mardi, le ciel sera partiellement à très nuageux avec de nouveau des averses à partir du sud-ouest. Celles-ci seront encore intenses et orageuses par endroits. De la grêle ou des bourrasques seront également possibles très localement, surtout l'après-midi. Les maxima se situeront entre 17°C en Hautes-Fagnes et 22°C dans le nord-est du territoire, sous un vent modéré.

Mercredi, l'atmosphère sera encore légèrement instable et le ciel changeant avec quelques averses éparses. Le temps deviendra sec partout en fin de journée, avec des éclaircies à partir de l'ouest. Il fera encore assez frais avec des maxima autour de 17 ou 18°C sur les hauteurs de l'Ardenne, et de 20 à 22°C en plaine.