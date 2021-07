La moitié des voyageurs belges ne remplissent pas le formulaire PLF

Cet été, environ 200 000 personnes remplissent chaque semaine un formulaire PLF au retour d'un voyage à l'étranger, selon les chiffres de Saniport (qui surveille l'afflux de ces formulaires) rapportés par les journaux de Mediahuis ce mardi. 200 000 : c'est un chiffre jugé très bas. En effet, une estimation approximative basée sur les données de l'agence statistique Statbel montre que les Belges effectueront plus de quatre millions de voyages à l'étranger cet été. Avec 200 000 formulaires PLF par semaine, nous arriverons à moins de deux millions pour tout l'été. Environ la moitié ne remplit donc pas le formulaire. Ce sont surtout les personnes qui voyagent en voiture qui échappent au contrôle. "Cela reste un point sensible Mais bien sûr, nous ne pouvons pas fermer toutes les frontières et contrôler chaque voiture", déclare Karine Moykens du Comité interfédéral pour les tests et le traçage. La police a promis d'augmenter le nombre de contrôles.