Sévèrement touché par les inondations, Walibi ne rouvrira pas ses portes avant le début du mois d'octobre

Walibi Belgium ne rouvrira pas ses portes avant début octobre, indique le parc dans un communiqué ce mercredi soir.



La réouverture se fera juste à temps pour sauver la saison d'Halloween, précise le communiqué.

Le 16 juillet dernier, les parcs Walibi Belgium et Aqualibi avaient été contraints de fermer leurs portes suite aux inondations importantes, qui ont endommagé une grande partie des infrastructures techniques du site.



"Depuis plusieurs jours, nos équipes travaillent sans relâche pour remettre le site en état le plus rapidement possible. Au vu des dégâts, nous savons à présent que nous ne serons pas en capacité de rouvrir avant début octobre. Par contre, nous nous lançons le défi de rouvrir nos portes pour la saison d’Halloween, en organisant l’événement le plus spectaculaire que le parc ait jamais connu", précise Jean-Christophe Parent, directeur général du parc.

La date de réouverture du parc aquatique du site, Aqualibi, n’est quant à elle pas encore connue.