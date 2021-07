Inondations : face à la colère du bourgmestre de Pepinster, la Croix-Rouge est contrainte de se justifier

Suite aux importantes intempéries du 15 juillet dernier, la ville de Pepinster est dévastée et peine à se relever. Ce jeudi, le bourgmestre de la ville sinistrée s'en est pris à la Croix-Rouge, estimant qu'elle était "aux abonnés absents". "On ne voit rien venir, il n'y a pas de volonté dans le chef de la Croix-Rouge", a notamment déploré Philippe Godin.



Des accusations auxquelles la Croix-Rouge a tenu à répondre. Par voie de communiqué de presse, ce jeudi après-midi, l'organisme s'est défendu et a assuré que toutes ses équipes étaient mobilisées pour "d’une part, venir en aide aux sinistrés les plus vulnérables et, d’autre part, apporter les solutions les plus pertinentes à court, moyen et long terme au regard de notre mission d’acteur humanitaire".



"Pas de sollicitations de la part des autorités"

poursuit le communiqué.Une version qui semble donc diverger de celle du bourgmestre de Pepinster,qui regrettait que ses "demandes répétées" soient restées "sans réponse"La Croix-Rouge affirme cependant mener certaines actions à Pepinster. "".