Les douze nouveaux nobles choisis par le roi Philippe doivent faire preuve de patience

Après deux années d’affaires courantes au niveau fédéral (2019 et 2020), le roi Philippe relance la tradition des anoblissements à l’occasion de la Fête nationale. De bonnes sources, La Libre apprend que l’arrêté royal, qui officialise l’anoblissement de douze personnalités, a été signé. Initialement, il devait être publié le 20 juillet. En raison des inondations et du deuil national, le Palais a cependant jugé "indélicat" de maintenir la date de publication. Cette formalité pourrait avoir lieu le 15 novembre à l’occasion de la Fête du Roi si le Palais royal et la ministre des Affaires étrangères, Sophie Wilmès (MR), s’accordent sur cette échéance. Les nouveaux nobles ont été prévenus des décisions prises, vu qu’ils devaient accepter cet honneur avant la signature de l’arrêté. Il nous revient que Philippe a une nouvelle fois souhaité valoriser la noblesse de cœur (humanitaire) ou des parcours exceptionnels. Le Roi rattrape un peu le retard en anoblissant plus de citoyens que les années avant les affaires courantes (7 à 8 nouveaux nobles par an).