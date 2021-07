Sylvain Vallée, doyen des Belges, est décédé à l'âge de 109 ans

Le doyen masculin de Belgique et du Benelux Sylvain Vallée, né le 17 mai 1912 est décédé le 25 juillet dernier à l'âge de 109 ans et 69 jours, annonce jeudi le correspondant belge de l'European Supercentenarians Organisation (ESO).

Il était doyen masculin du Benelux depuis mai 2020.

Le nouveau doyen masculin belge est Smets Jozef Pieter Lodewijk Smets. Il est né à Retie le 15 avril 1914 et est âgé de 107 ans et 105 jours. Il réside à Turnhout et est vice-doyen masculin Benelux.