Météo : du vent et des averses parfois orageuses

Nuages et éclaircies se partageront le ciel ce samedi, annonce l'Institut royal météorologique (IRM). Les averses, assez rares le matin, se feront plus nombreuses l'après­ midi avec un risque d'orage sur l'est du pays.

Le soleil devrait revenir sur la région côtière en cours d'après­ midi. Côté températures, le thermomètre affichera de 17 à 20 degrés en Ardenne et de 20 à 22 degrés dans les autres régions. Le vent lui sera modéré, mais soufflera parfois assez fort en bord de mer avec des rafales proches de 50 km/h voire un peu plus.

Ce soir, quelques pluies éventuellement orageuses se produiront encore par endroits. La nuit prochaine, le temps redeviendra sec partout, mais de la brume ou des bancs de nuages bas se formeront par endroits. Les minima varieront de 9 à 15 degrés.