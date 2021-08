Plus de 11 millions de certificats Covid ont été téléchargés depuis le 16 juin, dont la moitié via l'application CovidSafeBE, a indiqué lundi Digitaal Vlaanderen, co-développeur du système avec la plate-forme eHealth du gouvernement fédéral.

Coronavirus: plus de 11 millions de certificats téléchargés, dont la moitié via l'app CovidSafeBE

Ces "certificats Covid" démontrent que la personne en leur possession n'est pas malade du Covid-19 en prouvant une vaccination, un test négatif ou une guérison. Depuis le 1er juillet, un certificat de vaccination (valable un an à partir de la date de vaccination complète), un certificat de test (qui atteste d'un résultat négatif, avec une durée de validité de 72 heures à compter de la réalisation du test PCR) ou un certificat de rétablissement (qui prouve une guérison du Covid-19 depuis au moins 11 jours après un dépistage positif et est valable 180 jours à compter de la date de réalisation du test) est requis pour voyager au sein de l'Union européenne.

Depuis son lancement le 16 juin, soit deux semaines avant le début des vacances d'été, l'application CovidSafeBE a été installée par plus de 2,6 millions de personnes. Les trois quarts des certificats demandés sont des certificats de vaccination. "Ces chiffres vont augmenter de manière significative dans les semaines à venir, en raison de la vaccination complète d'une part de plus en plus importante de la population", prévoit Digitaal Vlaanderen.

Dès le 13 août, les certificats seront en outre également demandés à l'entrée de grands événements belges organisés en extérieur. À partir du 1er septembre, il en sera de même pour les événements en intérieur. Dès qu'un événement atteindra plus de 1.500 visiteurs et visiteuses par jour, l'organisation sera tenue de demander à chaque participant son certificat Covid. Sans certificat valide, l'accès à l'événement ne sera pas autorisé.

Par rapport aux voyages, la formule a été adaptée pour les événements. Ainsi, une vaccination complète est exigée, un test PCR négatif n'est valable que jusqu'à deux jours après le jour du prélèvement (au lieu de 72 heures) et un test rapide antigénique (RAT, non reconnu par la Belgique pour les déplacements à l'étranger) jusqu'à un jour seulement après le jour du prélèvement.

Puisque les certificats Covid seront bientôt aussi utilisés pour les événements, les jeunes (encore mineurs) devront également utiliser ces certificats, pointe Digitaal Vlaanderen. Pour les obtenir, deux options s'offrent aux jeunes et à leurs parents: soit ces derniers téléchargent les certificats Covid de leurs enfants (de moins de 18 ans) via le site MaSanté ou via l'application CovidSafeBE ; soit - et c'est une nouveauté - les mineurs peuvent à présent aussi conserver leurs certificats dans l'application sur leur smartphone.

Une fois téléchargés dans l'application, les certificats sont disponibles sans nécessité d'une connexion internet.

Les citoyennes et citoyens peuvent retrouver de plus amples informations sur le site www.covidsafe.be et les organisateurs d'événements sur www.covidscan.be.