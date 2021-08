Qui est Zara Rutherford, cette belgo-britannique déjà pilote d'avion à 19 ans?

À 19 ans, Zara Rutherford veut devenir la plus jeune femme à faire le tour du monde en solitaire à bord d’un avion de sport.

Elle a 19 ans et pas vraiment froid aux yeux : Zara Rutherford, une jeune femme de 19 ans qui possède la double nationalité belgo-britannique, veut être la plus jeune femme à faire le tour du monde en solitaire à bord d’un avion de sport. Le record est actuellement détenu par l’Américaine Shaesta Wai, âgée de 30 ans lors de son voyage.

Zara Rutherford a un père anglais et une mère belge. Son père, Sam Rutherford, est un ancien pilote d’armée britannique en poste en Belgique. C’est grâce à lui que la jeune fille a pris goût à l’aviation - elle a commencé à 14 ans à s’entraîner pour obtenir son brevet de pilote.

Actuellement, Zara Rutherford - qui s’est présentée à la presse belge lundi - prépare sa tentative de record à l’aérodrome de Popham, dans le sud de l’Angleterre. Elle s’entraîne notamment sur simulateur.

À l’occasion de son vol en solo, Zara Rutherford survolera 52 pays et parcourra 27 685 milles nautiques, soit plus de 51 000 kilomètres. Elle survolera d’abord le Royaume-Uni, puis gagnera le Groenland, avant de survoler l’océan Atlantique, de rejoindre l’Amérique du Sud puis l’Alaska, de survoler le Pacifique et de gagner l’Asie du Sud, avant de revenir en Europe.

Si elle réussit, la pilote belgo-britannique battra donc le record de la plus jeune femme à avoir fait le tour du monde en solo dans un avion de sport.

Le plus jeune homme à avoir effectué un vol en solo est actuellement l’Américain Mason Andrews, qui avait 18 ans à l’époque.

La grande aventure, pour Zara Rutherford, débutera pour autant, évidemment, que les conditions météorologiques le permettent, le mercredi 11 août prochain.

L’avion de sport ultraléger avec lequel Zara Rutherford tentera de battre le record est un avion du type Shark Ultralight, considéré comme l’avion ultraléger le plus rapide. Il a une vitesse de croisière de 300 kilomètres par heure. Normalement, il s’agit d’un biplace mais, pour cette aventure, un siège a été retiré et un réservoir de carburant supplémentaire a été ajouté. (D’après Belga)