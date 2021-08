Débouchage de canalisations urgent, que faire ?

Qu’il s’agisse de canalisations intérieures ou extérieures, une fois bouchées, elles ne jouent plus correctement leur rôle d’évacuation et la situation peut vite tourner au cauchemar. Mauvaises odeurs, eau souillée qui stagne ou qui déborde, sanitaires inutilisables… Une intervention s’impose avant d’en arriver à un véritable sinistre ! C’est pire encore lorsqu’une fosse septique requiert une vidange urgente. Dans ce cas, il n’est même plus possible d’évacuer correctement les eaux usées de la maison, ce qui la rend inhabitable.

Bien entendu, s’il ne s’agit que d’un petit bouchon causé par des amas de savon et de cheveux, la solution réside parfois dans l’utilisation d’une solution de débouchage trouvée dans le commerce. Mais bien souvent, cela ne suffit pas.

SOS, j’ai besoin d’un déboucheur professionnel !

Bien entendu, ça arrive toujours quand il ne faut pas ! Le weekend, les jours fériés ou lorsque la famille est au grand complet dans l’habitation.

Heureusement, il existe des professionnels actifs 24 h/24 et 7 j/7, tel que la société SOS Debouche qui est active partout en Belgique . Équipés de matériel spécifique comme des camions hydrocureurs, des machines à haute pression et des caméras d’inspection, ils garantissent un service rapide et efficace. De quoi rétablir la situation au plus vite.

Ces professionnels agréés sont en mesure d’intervenir dans tous les cas de figure : débouchage de canalisations, de toilettes, d’évier, de douches et baignoires, curage d’égouts, de sterfput et de gouttières, mais également en cas de vidange de fosse septique ou de chambre de visites.

Mieux encore, ils sont en mesure de détecter des fuites et d’effectuer d’éventuelles réparations de plomberie si nécessaire. Ils peuvent même réaliser des travaux de modernisation du raccordement tout-à-l’égout ou poser une station de relevage. Pas besoin donc de multiplier les intervenants.

Parce qu’un déboucheur professionnel pointera aisément la source du problème, il conseillera d’emblée la meilleure solution à mettre en œuvre afin d’éviter une nouvelle catastrophe.

Fini les surprises, on veut des prix forfaitaires !

Cela dit, faire appel à un professionnel a forcément un prix. C’est pour cela qu’il vaut mieux opter pour une entreprise de débouchage reconnue . Une entreprise qui pratique de préférence des prix forfaitaires, ou qui travaille sur devis. Cela devrait éviter de nouvelles mauvaises surprises.

Généralement, un bon professionnel n’a pas de problème à détailler ses prix : forfaits débouchage de toilettes, évier, douche…, mais aussi les pièces et mains-d’œuvre éventuelles hors forfaits et frais de déplacement. Pour une meilleure transparence, l’idéal est de s’informer sur les prix avant toute intervention.

