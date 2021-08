Intempéries: les assureurs fournissent un logement temporaire à 1.000 familles

Intempéries: 93% des ménages ont à nouveau l'électricité

Les opérations de nettoyage continuent dans les communes touchées il y a plus de deux semaines par les inondations. Et avec elles, la remise en fonction des installations de gaz et d'électricité. Ce dimanche, Resa, opérateur des réseaux de distribution de gaz et d'électricité, a annoncé avoir dépassé la barre des 90% des ménages qui ont récupéré l'électricité.