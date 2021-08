Accueil Belgique Société Dans cette entreprise, Ricoh, Bob, Camille, Thérèse et les autres viennent au boulot avec leur maître Sur son beau grand site anderlechtois, Nestlé Belgilux autorise la présence des chiens depuis 2015. Rien que du positif ! © JC GUILLAUME Monique Baus Journaliste service Belgique

Ricoh a un an et demi. Ce jeune cocker mâle est craquant. Noir et blanc floqué de quelques taches de rouille, une dizaine de longs poils blancs qui masquent mal ses yeux brillants et une petite queue qui...