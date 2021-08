Pour le vaccinologue Pierre Van Damme, on va bientôt arriver à une situation où chacun pourra décider s'il porte le masque ou non. Peut-être en septembre, si le taux de vaccination le permet.

"Vers le mois de septembre, on pourrait ne plus parler de masques buccaux obligatoires"

Ce mardi matin, Annelies Verlinden a fait part de son souhait de voir "de petites activités se dérouler sans trop de règles" dans un futur proche, comme la fin du mois d'août. Mais qu'en disent les experts? Sur Radio 1 ce mardi, le vaccinologue Pierre Van Damme s'est exprimé sur le sujet et notamment sur l'utilisation du masque.

S'il juge les masques buccaux encore utiles en ce moment en Belgique, le professeur de l'université d'Anvers pense tout de même qu'on s'approche d'une suspension de l'obligation du port du masque. "Je pense que nous allons dans cette direction, vers le mois de septembre. On pourrait ne plus parler de masques buccaux obligatoires, mais laisser les gens décider eux-mêmes" s'ils portent le masque ou non, s'est exprimé Pierre Van Damme.

Mais l'expert a également ajouté que la levée de cette mesure sanitaire sera bien sûr liée à la couverture vaccinale du pays. Si la campagne de vaccination se poursuit à son rythme actuel, une grande partie des Belges sera entièrement vaccinée d'ici le mois de septembre. "Et à ce moment-là alors, on pourra évaluer progressivement dans quelles circonstances on n'a le plus besoin du masque buccal", a-t-il affirmé. Prudent, Pierre Van Damme a ajouté que la levée de l'obligation du port du masque devrait se faire progressivement, d'abord dans des lieux comme les quais d'une gare par exemple. Mais pas question, selon le vaccinologue, d'abandonner d'ici septembre l'obligation du port du masque dans les lieux intérieurs fort fréquentés, comme les transports en commun. "Le coronavirus ne cesse de nous surprendre. C'est pourquoi nous préconisons toujours de tout examiner étape par étape".