Rues sous eau et plan catastrophe enclenché: des inondations ce mercredi à Meise, au nord de Bruxelles (VIDEO)

Plusieurs rues sont sous eau et le plan catastrophe communal a été enclenché. La pluie intense a débuté vers 14h00 à Meise, inondant rapidement des rues de Wolvertem, Eversem et Sint-Brixius-Rode. De l'eau s'est infiltrée dans des habitations, et l'accès à l'A12 à hauteur du jardin botanique a dû être fermé.

Selon la bourgmestre, les champs sont saturés par les orages des dernières semaines, et l'eau s'écoule donc directement vers les rues.

Les pompiers et la police sont descendus sur place. Il semble n'y avoir que des dégâts matériels.





Fin juillet, la commune avait déjà décidé d'examiner comment mieux faire infiltrer l'eau de pluie dans les champs, avec la société de gestion des eaux usées Aquafin et un expert de la province en érosion.