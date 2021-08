Accueil Belgique Société La fidélité jusqu’au cimetière entre Cannelle et ses maîtres Plus de deux mille chiens, chats et quelques lapins sont enterrés au cimetière pour animaux de Rosières. © JC Guillaume Annick Hovine Journaliste

Merci pour ces 13 années de bonheur", "À notre petit trésor adoré", "Au revoir chouchou chéri. À tout à l’heure". Le vrombissement des moteurs sur la E411 toute proche ne perturbe pas le sommeil éternel de Xennie, Nouchka et Virgule. Plus de deux mille chiens, chats et quelques lapins sont enterrés ici au cimetière pour animaux...