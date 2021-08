Accueil Belgique Société "La Maison des 8 heures", le haut lieu du syndicalisme et du Scotch Le dimanche, jour de marché, le café carolo fait salle comble. "La Maison des 8 heures" a fêté son centenaire en 2020. © JC Guillaume Stéphane Tassin Journaliste politique

La crise du Covid aura empêché cet établissement bien connu des Carolos de fêter son centième anniversaire le 1er mai 2020. La Maison des 8 heures - qui fait référence à la vieille revendication syndicale et socialiste, coulée dans la loi belge en 1921 et qui instaure la journée de travail de 8 heures maximum - est cependant toujours debout. Située place Charles II en face de l’hôtel de ville de Charleroi, ce haut lieu du syndicalisme et du Scotch (ou stout) - une bière presque noire originaire d’Angleterre...