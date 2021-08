La Belgique est-elle devenue un pays inégalitaire ? "La crise a renforcé le fossé entre les personnes très employables et les autres"

Les entretiens des vacances continuent dans la matinale de DH Radio. Ce jeudi, c'est l'économiste à la fondation Jacquemotte, Xavier Duprez, qui était l'invité de Maxime Binet.





Tout d'abord la Belgique est-elle devenue un pays inégalitaire après cette crise sanitaire ? "On constate que la Belgique est un des pays les plus égalitaires de la planète, corrige l'économiste. Il y a un indice qui montre comment la richesse est répartie dans la société. Il est de 0,27 en 2019 pour la Belgique et s'il est proche de zéro, cela signifie que tout le monde a la même chose. Nous sommes une des sociétés les plus égalitaires de la planète, mais la crise Covid a en effet certainement creusé des inégalités."





"La crise du Covid a probablement plus affecté les services dans l'Horeca, dans le service aux personnes", continue Xavier Duprez qui estime que cette crise va certainement "renforcer le fossé entre les personnes très employables, très employées, et les autres qui ont été privées de leur emploi. Si vous prenez les secteurs liés à la culture, toujours dans le service aux personnes, le chômage temporaire n'a pas compensé la totalité des pertes de revenus."



Le retour à la croissance est pourtant là, avec 5,5% de croissance et plus de 40 000 emplois créés. "Ce sont de très bons chiffres, concède Monsieur Duprez. Mais il faut rester lucide, ces emplois créés sont aussi en partie liés à des aides à certains secteurs."