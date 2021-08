Le retour du soleil attire de nombreux touristes à la Côte

Le baromètre de fréquentation du littoral s'est coloré en orange en plusieurs endroits, signifiant que l'affluence y était dense, mais il était en général agréable de flâner sur la digue et sur les plages. Le retour du soleil après de longues semaines de temps maussade a attiré beaucoup de monde à la mer jeudi, provoquant des ralentissements sur les routes en direction de la Côte et une grande affluence dans les gares.

La SNCB a enregistré jeudi un millier de réservations à bord des trains Côte-Express. La compagnie ferroviaire conseille aux voyageurs de bien préparer leur trajet en prévision des jours à venir ou de réserver une place à bord de ces trains directs en direction de la mer.

Les touristes se sont principalement rendus dans les stations balnéaires d'Ostende et de Blankenberge. "Il y avait effectivement beaucoup de monde ici aujourd'hui, mais la situation est restée gérable. Les coachs de plage, les agents communaux et les stewards ont évoqué une fréquentation élevée, mais aucun problème n'a été signalé. Nous nous attendons à une situation similaire pour le week-end prochain", a déclaré la bourgmestre de Blankenberge, Daphné Dumery (N-VA).

Avec 32.000 visiteurs, Ostende a enregistré sa journée la plus animée depuis le 24 juillet. Les plages Groeistrand et Groot strand ont même brièvement affiché complet. Plus de 15.000 personnes sont arrivées en train, ce qui a entraîné un taux d'occupation élevé des wagons. Vers midi, les parkings centraux étaient remplis et les automobilistes ont été dirigés vers d'autres zones de stationnement. La pluie qui s'est abattue vers 16h00 sur le littoral a entraîné le retour hâtif des badauds.

L'après-midi et la soirée ont par ailleurs été marquées par une vaste opération de recherches menée à Ostende afin de retrouver un adolescent de 16 ans disparu en mer. Son corps sans vie a finalement été découvert peu avant 20h00.