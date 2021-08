Vers un usage élargi du Covid Safe Ticket ?

L’usage du Covid Safe Ticket (CST) est officiellement d’application depuis ce vendredi pour les événements de masse organisés en extérieur et réunissant au moins 1 500 personnes. L’outil - un QR code à scanner que l’on retrouve via l’application Covidsafe.be - peut ainsi être réclamé par les organisateurs d’événements lors desquels il ne faudra dès lors plus respecter la distanciation sociale et le port du masque.

Pour les événements organisés en intérieur, le Covid Safe Ticket sera d’application à partir du 1er septembre.

En attendant, dès ce week-end, le précieux sésame permettra de participer à des festivals et les matchs de football dans un stade.

Des organisateurs d’événements comme le festival de Ronquières, programmé ce week-end, ont fait savoir qu’ils exigeraient ce sésame à l’entrée. Près de 40 000 personnes sont attendues pour ce rendez-vous musical et culturel qui avait été annulé l’an dernier en raison de la pandémie.

Le Covid Safe Ticket sera également utile pour les fans de football ce week-end. Les supporters pourront en effet retourner au stade puisque certains clubs de la Pro League réclameront aussi le CST à l’entrée des stades.

À Bruxelles, les deux clubs qui évoluent en première division, Anderlecht et l’Union saint-gilloise, ont prévenu qu’ils ouvraient leurs tribunes uniquement aux détenteurs du CST. "Notre match contre le KV Courtrai ce week-end se jouera en appliquant le Covid Safe Ticket pour l’ensemble du stade", a indiqué, sur Twitter, Maarten Verdoodt, le porte-parole de l’Union saint-gilloise. Le club est de retour en première division après 48 ans d’absence et est donc bien décidé à faire (re)venir les supporters en tribune.

Vers un usage élargi comme en France ?

Pour rappel, l’usage du Covid Safe Ticket a été validé par le gouvernement dans la foulée du Comité de concertation du 19 juillet. L’outil sera appliqué provisoirement puisqu’il n’est prévu, en principe, que jusqu’au 30 septembre. Mais l’usage pourrait être prolongé.

Le pass n’est pas obligatoire, mais les événements où il n’est pas d’application restent soumis aux mesures sanitaires, à savoir la distanciation sociale, le port du masque et l’instauration d’une jauge limitant le nombre de personnes présentes.

L’hypothèse de voir l’usage du CST élargi - comme le pass sanitaire l’est en France -, a toutefois été évoquée à de nombreuses reprises. Selon la DH, le président de Vooruit (ex-SP.A), Conner Rousseau, plaide pour étendre le pass à plusieurs petits événements tels que les mariages, les fêtes d’entreprise ou encore les banquets. Un avis partagé également par Joachim Coens, le président du CD&V.

Toujours selon la DH, le ministre-Président flamand, Jan Jambon (N-VA), semble moins favorable à une extension du Covid Safe Ticket. "Nous ne devons pas aller vers une société du pass", a déclaré le nationaliste flamand à nos confrères de Belga. Les partis francophones ne semblent pas non plus favorables à un "CST" élargi. Ce qui est certain, c’est que le Covid Safe Ticket et son usage font débat au sein du monde politique.

Le sujet risque d’être plus longuement évoqué lors du prochain Comité de concertation qui pourrait avoir lieu dans le courant de la semaine prochaine.