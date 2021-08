Accueil Belgique Société Variant Delta ou pas, les Belges comptent toujours voyager: "Mais les réservations se font toujours en last minute" Si les réservations restent basses, pour la fin de l’été et le mois de septembre, les intentions sont bien là. © Shutterstock Van Hoof Thibaut

Comme en 2020, l’été 2021 a été rythmé par le Covid-19. La bonne nouvelle, c’est que les autorités belges et européennes étaient mieux préparées et organisées qu’il y a douze mois, les règles pour quitter et revenir le pays étaient donc moins exposées aux changements de dernière minute. Reste que face au variant Delta qui fait trembler de nombreux pays, on pourrait penser que ceux qui ne sont pas encore partis en vacances y réfléchissent à deux fois. Car même si le cap de la mi-août est presque franchi, nombreux sont ceux qui ont encore des projets. En juin dernier, le baromètre de Touring indiquait que le mois de septembre avait la cote au niveau des intentions de voyage....