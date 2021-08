Quelque 200.000 touristes d'un jour ont profité du soleil à la Côte ce week-end

Aucun incident lié à la fréquentation du littoral n'a été signalé. L'affluence était dense ce week-end sur les plages du littoral, le retour du soleil ayant attiré beaucoup de touristes dans les différentes stations balnéaires. Tant samedi que dimanche, 100.000 touristes d'un jour ont arpenté les digues de la Côte belge.

Le secteur de l'hébergement tire un bilan positif de ce week-end de la mi-août. Le taux d'occupation moyen affichait ainsi 90% ou plus pour vendredi et samedi, d'après des chiffres communiqués par l'office du tourisme provincial. Le nombre de nuitées à la Côte oscillait, quant à lui, entre 225.000 et 250.000, en tenant compte des seconds résidents.

Le baromètre, qui mesure l'affluence à la Côte, a affiché le code orange jeudi et samedi, témoignant ainsi d'une fréquentation "très dense". La journée de dimanche était plus calme. De manière générale, le code couleur était au vert ou au jaune, sans risque de saturation ni de restrictions. Au total, le baromètre côtier a été consulté plus de 2,75 millions de fois depuis l'été dernier.

La ville d'Ostende, très prisée pour les excursions d'une journée, a vu défiler quelque 35.000 personnes samedi et 30.000 dimanche. Environ 9.500 navetteurs ont pris le train pour Ostende samedi, contre 7.500 dimanche. La ville a d'ailleurs activé son système d'enregistrements pour les plages les plus fréquentées. Les personnes sans inscriptions ont été invitées à se rendre sur des plages moins bondées.