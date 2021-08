Accueil Belgique Société Un bel automne après un été pluvieux ? "On peut espérer du beau temps, mais craindre aussi des orages ou quelques averses" En météo plus qu’ailleurs, historique ne fait pas loi. Mais le passé peut nous faire espérer quelques beaux jours à partir de septembre. © Shutterstock Thibaut Van Hoof

Un mois après les inondations qui ont frappé la Belgique et une partie de l’Europe, on ne peut pas dire que la météo ait mis du baume au cœur des sinistrés. Si les pluies ont été moins intenses et moins nombreuses, les Belges qui n’ont pas quitté le pays pour leurs vacances attendent toujours une belle semaine faite de chaleur et de pluie. Ce ne sera pas pour celle que nous venons de commencer puisqu’après un week-end radieux,...