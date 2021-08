La Belgo-Britannique Zara Rutherford, 19 ans, a entamé son tour du monde en avion

Si elle le boucle, elle deviendra la plus jeune femme pilote à avoir effectué le tour du globe dans cet engin. Le record est pour l'instant détenu par Shaesta Wai, qui était âgée de 30 ans lors du voyage. Zara Rutherford a décollé mercredi vers 10h30 depuis l'aéroport de Courtrai-Wevelgem. L'épopée pourrait durer entre deux et trois mois, en fonction des conditions météorologiques. Elle peut être suivie via le site www.flyzolo.com.

Zara Rutherford doit survoler 52 pays et parcourir 51.000 kilomètres.

--> Lire aussi: Qui est Zara Rutherford, cette Belgo-britannique déjà pilote d'avion à 19 ans?

L'avion de sport ultraléger avec lequel Zara Rutherford tente de battre le record est un avion du type Shark Ultralight, considéré comme l'avion ultraléger le plus rapide. Il a une vitesse de croisière de 300 kilomètres par heure. Normalement, il s'agit d'un biplace mais, pour cette aventure, un siège a été retiré et un réservoir de carburant supplémentaire a été ajouté.