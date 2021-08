Météo : brève journée estivale samedi, avant que la pluie ne revienne déjà dimanche

Le temps redeviendra progressivement plus sec vendredi après-midi avec des éclaircies et des maxima de 17 à 22 degrés.

Samedi, il fera temporairement assez beau et plus chaud. Les maxima seront proches de 25 degrés. Une zone de pluie traversera ensuite la pays la nuit suivante, prévient l'Institut royal météorologique, et dimanche sera une journée fraîche et instable avec des averses et un risque d'orage. Samedi, après la dissipation de la grisaille matinale, le temps sera donc chaud avec un ciel partagé entre périodes ensoleillées et passages nuageux. La nébulosité augmentera en cours d'après-midi, puis une zone de pluie abordera l'ouest du pays en soirée. Une averse orageuse n'est pas exclue dans ces régions. Les maxima varieront entre 21 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne et 25 ou 26 degrés en Flandre. Le vent sera faible à modéré de sud à sud-est.

Une zone de pluie traversera le pays d'ouest en est durant la nuit de samedi à dimanche et des averses orageuses pourront se développer lors de son passage. Les minima varieront entre 12 et 16 degrés avec un vent faible à modéré.

Dimanche, le temps sera très variable avec des averses localement intenses et parfois orageuses. Il fera aussi sensiblement plus frais avec des maxima de 17 ou 18 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne à 20 ou 21 degrés sur l'ouest du pays. Le vent sera modéré, et à la côte parfois assez fort, avec des rafales jusqu'à 40 ou 50 km/h (voire plus sous un orage).

Quelques averses pourront encore se produire lundi, puis le temps redeviendra doux et plus sec avec des éclaircies les jours suivants.