Oud-Rekem, le "plus beau village de Flandre", garde de lugubres secrets

Au cœur des prés salés de l’estuaire de l’Escaut, terres noyées aux charmes multiples

Série: Villages de Flandre. Ils ont une histoire. Ils s’inscrivent dans un paysage unique. Ou ils sont tout simplement harmonieux. Ce sont des villages et d’autres lieux de Flandre, bien souvent méconnus en Wallonie et à Bruxelles. Mais, comme le dit un célèbre guide, “ils méritent le détour”. La Libre vous en présente quelques-uns. Épisode trois :le Pays inondé de Saeftinghe. Le Pays inondé de Saeftinghe, là où l’eau douce rencontre l’eau salée, à cheval entre la Belgique et les Pays-Bas.